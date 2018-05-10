У Гідропарку пожежа (фото)

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Фото: Громадське Пожежа у Гідропарку

Станція метро «Гідропарк» працює у звичайному режимі

Сьогодні, 10 травня, на території Гідропарку в Києві сталася пожежа. Станція метро «Гідропарк» працює у звичному режимі.

«Пожежа у Гідропарку, поза територією метро. На місці рятувальники. Станція метро «Гідропарк» працює у звичайному режимі», — повідомляє прес-служба київського метрополітену.

Друзі! Пожежа у Гідропарку, ПОЗА територією метро.

На місці рятувальники.

Станція метро "Гідропарк" працює у звичайному режимі. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 мая 2018 г.

Що саме горить, наразі невідомо. На місце події виїхали пожежники.