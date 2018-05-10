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    У Гідропарку пожежа (фото)

    • Сьогодні, 14:06
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    Пожежа у Гідропарку
    Фото: Громадське
    Пожежа у Гідропарку

    Станція метро «Гідропарк» працює у звичайному режимі

    Сьогодні, 10 травня, на території Гідропарку в Києві сталася пожежа. Станція метро «Гідропарк» працює у звичному режимі.

    «Пожежа у Гідропарку, поза територією метро. На місці рятувальники. Станція метро «Гідропарк» працює у звичайному режимі», — повідомляє прес-служба київського метрополітену.

    Що саме горить, наразі невідомо. На місце події виїхали пожежники.  

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