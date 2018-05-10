У Гідропарку пожежа (фото)
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Фото: Громадське
Пожежа у Гідропарку
Станція метро «Гідропарк» працює у звичайному режимі
Сьогодні, 10 травня, на території Гідропарку в Києві сталася пожежа. Станція метро «Гідропарк» працює у звичному режимі.
«Пожежа у Гідропарку, поза територією метро. На місці рятувальники. Станція метро «Гідропарк» працює у звичайному режимі», — повідомляє прес-служба київського метрополітену.
Друзі! Пожежа у Гідропарку, ПОЗА територією метро.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 10 мая 2018 г.
На місці рятувальники.
Станція метро "Гідропарк" працює у звичайному режимі.
Що саме горить, наразі невідомо. На місце події виїхали пожежники.