У Києві 22 вересня оголошено Днем жалоби



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На Донбасі загинув командир відділення 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А2167 Володимир Матвієнко

Для вшанування трагічно загиблого під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, командира відділення 1-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А2167 Володимира Матвієнка розпорядженням КМДА 22 вересня в Києві оголошено Днем жалоби.

На знак скорботи за загиблим у День жалоби на всій території міста приспустять Державний прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій.

Столичним підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності рекомендовано обмежити проведення розважальних заходів, концертів, спортивних змагань або оголосити хвилину мовчання до початку заходів, у разі неможливості їхнього обмеження.

Також рекомендовано підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності Києва долучитись до вшанування пам’яті загиблого Володимира Матвієнка та вивісити на приміщеннях Державні прапори України з чорними стрічками.