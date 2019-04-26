У Києві банда викрала чоловіка і понад рік тримала в заручниках (фото)



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46-річного потерпілого проти його волі утримували у господарському приміщенні в м. Яготин Фото: Прокуратура Києва

Зловмисники змушували чоловіка підписати документи на відчуження його житла

Столичними правоохоронцями за результатами тривалих слідчих та негласних слідчих дій затримано двох жителів м. Яготин, які викрали людину з метою заволодіння його квартирою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Слідством встановлено, що у лютому 2018 року злочинці, скориставшись інформацією про самотнього та соціально незахищеного чоловіка, у власності якого є двокімнатна квартира у Подільському районі Києва, підстерегли його біля будинку та викрали.

Понад рік, до березня 2019 року, зловмисники утримували 46-річного потерпілого проти його волі у господарському приміщенні в м. Яготин.

Під час незаконного утримання до чоловіка постійно застосовували фізичне насильство, зокрема наносили удари металевою трубою та прутами, щоб змусити його підписати документи на відчуження його житла.

За результатами кропіткої роботи правоохоронців незаконні дії зловмисників були викриті. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили бойові патрони та наркотичні засоби.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 КК України. До Подільського районного суду м. Києва місцевою прокуратурою подані клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Крім того, з метою недопущення порушення права власності потерпілого за клопотанням місцевої прокуратури на його квартиру накладено арешт.

Відносно самого потерпілого застосовані заходи безпеки.