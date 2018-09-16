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    Новини

    У Києві горіла новобудова: відео

    • Розсилка
    У Києві горіла новобудова: відео

    Площа займання складала близько 800 кв. м.

    У Шевченківському районі Києва на вул. Ясногірській, 11 на площі 800 кв. м горів будинок.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла на покрівлі 5-поверхового недобудованого будинку. Не гаючи часу вогнеборці приступили до гасіння займання.

    О 19:22 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:39 ліквідувати.

    Площа займання складала близько 800 кв. м.

    На місці події працювало 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та  52 чоловіка особового складу.

    На щастя,  загиблих та травмованих немає.

    Причина займання з’ясовується.

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