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    У Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною

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    У Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною - У Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною
    У Києві іноземці влаштували автопробіг зі стріляниною
    Фото: bigkiev

    Поліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі

    Сьогодні, 11 жовтня, правоохоронці отримали інформацію, що центром Києва їде колона автомобілів з іноземною символікою та чутно постріли. Колону автомобілів, у яких перебували 14 іноземців, зупинили у Солом’янському районі.

    Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

    Попередньо встановлено, що рухаючись вулицею Грушевського іноземці зробили декілька пострілів. Правоохоронці на місці події знайшли чотири гільзи.

    Зараз правоохоронці перевіряють автомобілі, якими пересувалися іноземці, а також беруть пояснення у всіх учасників автопробігу.

    Як видно на відео, на автомобілях була присутня символіка Азербайджану, Туреччини та України.

    Друзі, як вам поведінка окремих верств суспільства? Якщо що, це Хрещатик - центр Києва.

    "https://www.facebook.com/KyivOperativ/" > Киев Оперативный Неділя, 11 жовтня 2020 р.

    Попри те, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

    іноземці Facebook поліція
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