У Києві на хабарі у 200 тисяч затримали керівника дитячого театру

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Керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок

У столиці на одержанні 200 тисяч гривень затримали одного з керівників Київського академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.

Про це повідомляє прокуратура міста Києва у Facebook.

22 травня правоохоронці затримали на вимаганні та одержанні 200 тис. гривень неправомірної вигоди заступника директора Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.

Правоохоронці встановили, що керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок.

Зловмисника затримали під час отримання всієї суми хабара у приміщенні театру.

На даний час вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за статтею «Одержання хабара» та обрання запобіжного заходу.