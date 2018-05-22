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    У Києві на хабарі у 200 тисяч затримали керівника дитячого театру

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    У Києві на хабарі у 200 тисяч затримали керівника дитячого театру

    Керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок

    У столиці на одержанні 200 тисяч гривень затримали одного з керівників Київського академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.

    Про це повідомляє прокуратура міста Києва у Facebook.

    22 травня правоохоронці затримали на вимаганні та одержанні 200 тис. гривень неправомірної вигоди заступника директора Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва.

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    У Києві на хабарі у 200 тисяч затримали керівника дитячого театру
    У Києві на хабарі у 200 тисяч затримали керівника дитячого театру
    У Києві на хабарі у 200 тисяч затримали керівника дитячого театру

    Правоохоронці встановили, що керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок.

    Зловмисника затримали під час отримання всієї суми хабара у приміщенні театру.

    На даний час вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за статтею «Одержання хабара» та обрання запобіжного заходу.

     

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