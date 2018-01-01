У Києві на хабарі упіймали чиновницю з виконавчої служби

Чиновниця вимагала 23 тисячі гривень

Київська місцева прокуратура затримала за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 23 тисяч гривень головного державного виконавця Святошинського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві та її спільницю, передає прес-служба київської прокуратури. За інформацією прес-служби, вказану суму посадовець зажадала за



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Чиновниця вимагала 23 тисячі гривень

Київська місцева прокуратура затримала за вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 23 тисяч гривень головного державного виконавця Святошинського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві та її спільницю, передає прес-служба київської прокуратури.

За інформацією прес-служби, вказану суму посадовець зажадала за вирішення питання щодо скасування арешту з майна боржника.

Державного виконавця з помічницею було затримано у середу, 7 лютого 2018 року, одразу після отримання неправомірної вигоди. Їх дії кваліфіковано за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб та поєднане із вимаганням).

Наразі тривають обшуки за місцем роботи посадовця, та проводяться інші першочергові слідчі дії, повідомляють в прес-службі.