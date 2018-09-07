Поліція у Києві затримала на хабарі голову Громадської ради при ДФС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримана вимагала 75 тияч доларів за «не створення штучних перешкод у фінансово-господарській діяльності підприємства»

Голова Громадської ради при ГУ ДФС у Києві звинувачується в підбурюванні до дачі хабара в сумі 75 тис. доларів.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Як легко руйнується довіра до популярних нині громадських контролерів, - написала Сарган. - Вказана особа упродовж тривалого часу підбурювала керівника одного із суб’єктів господарювання до надання хабара посадовцям ГУ ДФС у м. Києві за виключення останнього із списку неблагонадійних підприємств та не перешкоджання у здійсненні подальшої підприємницької діяльності».

«Правоохоронці встановили причетність голови Громадської ради при Головному управлінні ДФС України в місті Києві до вчинення даного злочину та задокументовано кілька фактів одержання нею коштів від керівника комерційної структури», - повідомляє прес-служба Нацполіції.

За даними правоохоронців, на рахунок її фірми, нібито за надання консультативних та юридичних послуг, було перераховано у якості «завдатку» 300 тисяч гривень. У подальшому правопорушниця одержала наступну частину від обумовленої суми у розмірі 15 тисяч доларів США.

«Сьогодні, 6 вересня, голову Громадської ради при ГУ ДФС України в місті Києві було затримано під час одержання чергового «траншу». Працівники відділу протидії хабарництву Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідства поліції Київської області та прокуратури Київської області вилучили 45 тисяч доларів США», - повідомили у поліції.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, за місцем роботи та проживання фігуранта проводяться невідкладні слідчі дії, у т.ч. обшуки. Крім того, відпрацьовується причетність до вказаного злочину посадових осіб одного з обласних управлінь ДФС України.