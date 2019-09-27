У Києві на хабарі затримали приватного виконавця
Хабар вимагали за закриття виконавчого провадження
У Києві правоохоронці затримали на хабарі приватного виконавця.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.
Зазначається, що зловмисниця вимагала від громадянина 1 тис. доларів за винесення постанови про закриття виконавчого провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.
Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі всієї суми неправомірної вигоди.
У ході проведення невідкладних обшуків вилучено хабар, а також пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які будуть скеровані на експертизу.
На даний час тривають першочергові слідчі дії.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-4 КК України.