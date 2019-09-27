У Києві на хабарі затримали приватного виконавця



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Хабар вимагали за закриття виконавчого провадження

У Києві правоохоронці затримали на хабарі приватного виконавця.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що зловмисниця вимагала від громадянина 1 тис. доларів за винесення постанови про закриття виконавчого провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.

Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

У ході проведення невідкладних обшуків вилучено хабар, а також пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які будуть скеровані на експертизу.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-4 КК України.