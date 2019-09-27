  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на хабарі затримали приватного виконавця

    • Розсилка
    У Києві на хабарі затримали приватного виконавця

    Хабар вимагали за закриття виконавчого провадження

    У Києві правоохоронці затримали на хабарі приватного виконавця.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

    Зазначається, що зловмисниця вимагала від громадянина 1 тис. доларів за винесення постанови про закриття виконавчого провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.

    Затримання особи відбулося в офісному приміщенні після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

    У ході проведення невідкладних обшуків вилучено хабар, а також пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, які будуть скеровані на експертизу.

    На даний час тривають першочергові слідчі дії.

    Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368-4 КК України.

    Суми хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ