У Києві на ходу загорівся тролейбус з людьми

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Поки тролейбус зупинився, пасажири влаштували тисняву в салоні

У Києві на Подільському узвозі загорівся тролейбус №18, що прямував за маршрутом Майдан Незалежності - вулиця Сошенка. Чи є постраждалі не повідомляється.

Поки він зупинявся люди встигли влаштувати тисняву, пише Київ оперативний.

«За словами кондуктора, сьогодні вже ремонтували цей компресор. Зараз розірвалася якась трубка і загорілася», – йдеться у повідомленні.

У дописі зазначають, що гроші за проїзд пасажирам не віддали.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях почали тестування нових тролейбусів «Дніпро Т203» з опцією автономного ходу від акумуляторів.

Модель тролейбуса «Дніпро Т203» має систему автономного ходу на базі акумуляторних батарей із запасом не менше 15 км. Окрім того у транспорті передбачено кондиціонер кабіни водія і салону.

Відзначимо, що поставки тролейбусів Дніпро Т203 в Чернівці почалися 10 квітня. Сюди прибули перші два з 4 тролейбусів.

Вартість одного такого тролейбуса становить 7,5 млн гривень.

Нагадаємо, 18 квітня у тролейбусі біля Майдану Незалежності побилася компанія п'яних хлопців. Двоє отримали ножове поранення.