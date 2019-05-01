У Києві на Протасовому Яру сталися сутички між «тітушками» та захисниками природи



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Активісти закликають небайдужих киян долучитися до акції протесту проти забудови

На Протасовому Яру, що знаходиться у Києві неподалік клініки Амосова, чоловіки спортивної статури почали бити людей, які виступають за збереження зеленої зони. Про це пише активіст, голова правління у ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції» Сергій Мельниченко у своєму «Фейсбук». Він зазначив, що наразі активісти, які відстоюють зелені насадження від забудовника потребують допомоги, щоб відбитись від «тітушок» та не дати звести бетонний паркан.

Двома годинами раніше Мельниченко повідомив, що забудовник сьогодні «розпочав наступ на Протасів Яр».

«Навколо лісопосадки (між вул. Протасів Яр та вул. Амосова) вороги Києва в особі такої собі ТОВ «Дайтона груп» в супроводі тітушок в погонах, розпочали встановлення бетонної огорожі. В загальноміській частині історичного ареалу міста, що зберегла стародавній вигляд, та знаходиться в історичній місцевості Протасів Яр, в зоні охоронюваного природного ландшафту ці виродки збираються знести понад 3 гектари зелених насаджень і найближчим часом розпочати будівництво трьох 30-40 поверхових монстри ЖК Tourbillon», - написав активіст.

Він також нагадав, що минулого року, напередодні Дня Незалежності, вони вже робили спробу знищити лісопосадку. Тоді забудовники встигли вирізати кількадесят дерев. «У відповідь на це безчинство активістами було знесено будівельну огорожу, - нагадав Мельниченко. - Сьогодні ж, вони привезли бетонну огорожу і (не сьогодні так завтра) доріжуть все що залишилося від зеленої зони. Тож незабаром від Протасового Яру може залишитися тільки назва. Особисто я вважаю це неприпустимим».

Також зазначимо, що забудовник вже розпочав активний продаж майбутнього житла на цьому місці.

«Хочу зазначити, що орендована земельна ділянка розташована за адресою: вул. Миколи Амосова у Солом'янському районі м. Києва, за кадастровим номером 8000000000:72:213:0038 за цільовим призначенням призначена для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код: 03.15) - отже, будівництво житла на ній, м’яко кажучи, не настільки законно, як вони собі думають.

Тому на 03.05.19 розгляд цього питання внесено на розгляд Комісії КМДА з перевірки інформації̈ щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний̆ резонанс на території̈ міста Києва», - додав Мельниченко.

Він також закликав киян їхати на місце та «долучитися до процесу фізичного захисту зеленої зони Протасового Яру».