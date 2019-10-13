У столиці невідомі підірвали банкомат у відділені «Приватбанку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після цього зловмисники, яким не вдалося заволодіти грошима, з місця події втекли

У Святошинському районі столиці невідомі підірвали банкомат у відділенні «Приватбанку» і хотіли забрати гроші, але цього їм не вдалося.

Про це повідомили в поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Корольова, після вибуху спрацювала сигналізація. На місце події прибули слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та патрульні.

Правоохоронці вилучили та опрацювали відеозаписи із камер спостереження та опитали імовірних свідків.

«Поліцейські встановили, що невідомі особи спочатку пошкодили вхідні двері, проникли до банківського відділення та шляхом підриву банкомату намагались скоїти крадіжку грошей. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено фасад приміщення та передню частину банкомату. Сейф банківського апарату деформований не був. Після цього зловмисники, яким не вдалося заволодіти грошима, з місця події втекли», — йдеться у повідомленні.

Поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу.