У Києві невідомі у камуфляжі напали на дівчину через її зовнішність



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Фото: Дмитро Дубицький Невідомі, які напали на підлітка

В результаті нападу дівчинка отримала хімічний опік

19 серпня троє невідомих чоловіків в камуфляжі на Контрактовій площі напали на неповнолітню дівчину. Причиною нападу виявився зовнішній вигляд дівчини.

«Донька спілкувалась зі знайомими, вдягнута була звичайно, неформально – футболка з принтом, значки рок-груп, фарбоване пасмо волосся», – повідомив батько постраждалої Дмитро Дубицький на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку нападники почали ставити їй запитання, а потім зірвали кулон з шиї. Перехожі намагались зупинити конфлікт, проте один з них вирвався і залив дівчині обличчя газовим балончиком. Після чого троє невідомих чоловіків в камуфляжі втекли.

«Цього виявилось мало. Підлітки відправились до магазину «Сільпо» поруч, донька вже мало, що бачила до того ж погано могла говорити. В магазині купили молоко і воду, стали надавати медичну допомогу. Саме в цей час покидьки повернулись і сильно вдарили її по лицю, після чого знову вдарили», – пише батько постраждалої.

Далі постраждалій дівчині викликали швидку допомогу, а за нею приїхав наряд патрульної поліції. В результаті нападу дівчинка отримала хімічний опік.

«Ці покидьки (не соромлюсь цього слова, я не можу по-іншому без мата, назвати 20-літніх виродків чоловічої статі, які б’ють неповнолітніх, а особливо ображають і б’ють підлітків) носять символіку «Правого сектору» та «Національного корпуса». Впевнений на 100%, що ніякого відношення до цих організацій ця труслива гопота (тікають від простих перехожих, нападають на тих, хто очевидно слабше них) не має», – пише батько постраждалої.

Також 14 серпня біля ТРЦ Gulliver невідомі зірвали райдужний значок з рюкзака 15-річної дівчини, пригрозили їй, що наступного разу поб’ють.

«Налякана дитина чула, що вона заслуговує на таке ставлення, бо: «ваші п***раси паради тут влаштовують, а ЛГБТ в Україні не підтримують, зрозуміла?!» Тому, мабуть, вона і заслуговує на побиття», – пише на своїй сторінці у Facebook сестра постраждалої Марія Чорна.

Нагадаємо, що 11 серпня вночі на Андріївському узвозі двох хлопців побили, звинувачуючи у гомосексуальності.

Джерело: Хмарочос