У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)



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Фото: Андрій Андрєєв, Facebook Залита мастилом гойдалка на дитячому майданчику

Акт вандалізма вчинено у Солом'янському районі столиці

У ніч на 1 серпня на вул. Преображенській, 16 у Соломянському районі Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

«На дитячому майданчику, що на вул. Преображенській, 16, невідомі вчинили акт вандалізу! Абсолютно усі ігрові елементи були залиті мастилом!! Це ж як потрібно не любити дітей, щоб так зіпсувати їхнє дозвілля?» - написав він.

Андрєєв оприлюднив фото зіпсованих гойдалок та інших ігрових елементів майданчика.

Як відомо, у квітні вандали сплюндрували художню композицію з малюками – вирвали та поцупили частину латунних плит, що складали карту столиці. Злочинців тоді швидко затримали. Кількох правоохоронців, які затримали вандалів, мер пообіцяв нагородити велосипедами.