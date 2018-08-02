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    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)

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    Залита мастилом гойдалка на дитячому майданчику - У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    Фото: Андрій Андрєєв, Facebook
    Залита мастилом гойдалка на дитячому майданчику

    Акт вандалізма вчинено у Солом'янському районі столиці

    У ніч на 1 серпня на вул. Преображенській, 16 у Соломянському районі Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    «На дитячому майданчику, що на вул. Преображенській, 16, невідомі вчинили акт вандалізу! Абсолютно усі ігрові елементи були залиті мастилом!! Це ж як потрібно не любити дітей, щоб так зіпсувати їхнє дозвілля?» - написав він.

    Андрєєв оприлюднив фото зіпсованих гойдалок та інших ігрових елементів майданчика.

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    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)
    У Києві невідомі залили мастилом дитячий майданчик (фото)

    Як відомо, у квітні вандали сплюндрували художню композицію з малюками – вирвали та поцупили частину латунних плит, що складали карту столиці. Злочинців тоді швидко затримали. Кількох правоохоронців, які затримали вандалів, мер пообіцяв нагородити велосипедами.

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