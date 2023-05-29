Ракетна небезпека: у Києві та області оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

У Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.

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