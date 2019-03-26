У Києві посеред дороги горіли два автомобілі



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Пожежі в автомобілях сталися 25 березня

У понеділок, 25 березня, столичні вогнеборці ліквідували пожежу у двох автомобілях.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві, о 06:54 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом’янська 41, що в Солом’янському районі столиці, на проїжджій частині дороги в автомобілі марки Chevrolet Lacetti виникла пожежа.

«До місця виклику негайно було направлено рятувальників 3-Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла під час руху автомобіля в моторному відсіку. Не гаючи часу, вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі. Вже о 07:16 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено моторний відсік, крила, капот, бампер», - йдеться в повідомленні ДСНС.

Наступний подібний виклик надійшов об 11:00. На вулиці Курчатова 23, що в Деснянському районі столиці, на проїжджій частині дороги в автомобілі Renault відбулося займання.

«До місця виклику негайно було направлено рятувальників Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю було встановлено, що в моторному відсіку автомобіля сталося коротке замкнення електропроводів і загоряння. Не гаючи часу, вогнеборці одразу ж приступили до гасіння пожежі. Вже, о 11:17 вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено електропроводку, шумоізоляцію моторного відсіку», - інформують рятувальники.

Загиблих та травмованих немає.