У Києві проведуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)

9 та 10 грудня в столиці відбудуться сільськогосподарські ярмарки

На прохання киян у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, що відбудуться за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Тож, ярмарки триватимуть: 9 грудня (субота) 2017 року у: Голосіївському районі –