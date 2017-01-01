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    У Києві проведуть сільськогосподарські ярмарки (адреси)

    9 та 10 грудня в столиці відбудуться сільськогосподарські ярмарки
    На прохання киян у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, що відбудуться за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Тож, ярмарки триватимуть: 9 грудня (субота) 2017 року у: Голосіївському районі –
    • Сьогодні, 07:16
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    Ярмарок
    Ярмарок

    9 та 10 грудня в столиці відбудуться сільськогосподарські ярмарки

    На прохання киян у столиці будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки, що відбудуться за сприяння Київської міської та районних державних адміністрацій з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції.

    Тож, ярмарки триватимуть:

    9 грудня (субота) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Милославська (у межах вул. М. Закревського та просп. В. Маяковського); вул. О. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);
    • Дніпровському районі – вул. А. Малишка, 9-19;
    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
    • Печерському районі – вул. К. Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Академіка Кіпріанова, 2-28;
    • Солом’янському районі – вул. Стадіонна ( в межах вулиць Митрополита В. Липківського та Богданівської);
    • Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17; вул. Подвойського, 2-12.

    10 грудня (неділя) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
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