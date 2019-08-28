У Києві п’яний водій під час затримання наїхав на спецпризначенця



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Правоохоронці наздогнали автомобіль, який їхав із включеними аварійними сигналами та мав видимі ознаки пошкодження Фото: Нацполіція

За кермом авто перебував 35-річний раніше не судимий іноземець у стані алкогольного сп'яніння

Сьогодні, 28 серпня, близько 02:00 до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Василя Касіяна збили працівника полку поліції особливого призначення №2. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, встановлено, що при патрулюванні Голосіївського району наряд поліції помітив автомобіль, який їхав із включеними аварійними сигналами та мав видимі ознаки пошкодження. Водій, побачивши поліцейських, змінив напрямок авто. Наряд вирішив зупинити автомобіль для перевірки документів. На вимоги поліцейських водій не відреагував та не зупинився. Наздогнавши машину, один зі спецпризначенців підійшов до водія, однак той у відповідь різко почав рух, наїхавши йому на ногу.

«Правоохоронці затримали зловмисника, автомобіль вилучили. Встановлено, що за кермом перебував 35-річний раніше не судимий іноземець у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейського госпіталізували у лікарню для надання необхідної медичної допомоги. За інформацією лікарів, у нього перелом лівої ноги», - розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Продовжуються слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.