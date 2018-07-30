У Києві п'яний водій пошкодив сім автомобілів і заснув у патрульній машині



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Фото: Інформатор ДТП сталася біля торгово-розважального центру Dream Town

Водій Honda був у стані сильного алкогольного сп'яніння та намагався втекти з місця події, проте місцеві жителі затримали його

У неділю ввечері п'яний водій Honda Accord на «євробляхах» влаштував масову аварію біля київського торгово-розважального центру Dream Town.

Аварія сталася на Оболонському проспекті, 5 близько 22:20, повідомляє видання «Інформатор».

За словами поліцейських, водій Honda Accord на єврономерах рухався по Оболонському проспекту у бік станції метро «Оболонь» і врізався в припаркований біля узбіччя автомобіль Skoda Octavia. Від удару Honda відкинуло на Volkswagen Passat, який рухався в сусідній смузі, після чого обидві машини влетіли на парковку ТРЦ Dream Town. Там вони зіткнулися з чотирма припаркованими автомобілями.

Водій Honda був у стані сильного алкогольного сп'яніння та намагався втекти з місця події, проте місцеві жителі затримали його до приїзду поліції. У чоловіка при собі не було водійського посвідчення. Чоловік пройшов тест на драгер, який показав 2,92 проміле, додає ЗМІ.

Всього в аварії пошкодження дістали сім машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat і припарковані Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo і Skoda Octavia. Ніхто з людей не постраждав.

«Винуватець ДТП заснув у машині патрульних поліцейських. Коли його розбудили, він розповів, що аварія сталася через те, що він ухилявся від зіткнення з дітьми, які перебігали дорогу. Однак очевидці повідомили, що в момент аварії поблизу ніяких дітей не було», - пише видання.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції і «швидка». Всі обставини аварії визначить слідство.

Нагадаємо, в ДТП за вихідні загинули 16 людей.