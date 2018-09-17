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    У Києві росіянин задушив жінку, з якою познайомився у соцмережі

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    Робота криміналістів на місці вбивства жінки - У Києві росіянин задушив жінку, з якою познайомився у соцмережі
    Фото: Нацполіція
    Робота криміналістів на місці вбивства жінки

    Жінку зі слідами насильницької смерті знайшли у квартирі, яку вона винаймала щодобово

    У Києві у квартирі на проспекті Перемоги знайшли жінку зі слідами удушення.

    Зі слів власниці квартири, 29-річна уродженка Київської області протягом останнього року знімала помешкання щодобово і завжди вчасно платила. Цього дня гроші не надійшли на рахунок киянки, і вона зателефонувала квартирантці, однак жінка не вийшла на зв'язок.

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    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, слідчо-оперативні групи Головного та Святошинського управлінь поліції провели огляд місця події та опитали власницю помешкання, а також сусідів. За попереднім висновок судово-медичного експерта, причиною смерті стала механічна асфіксія.

    Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці провели комплекс оперативних заходів, встановили коло спілкування потерпілої і те, як вона провела день. Внаслідок ретельного відпрацювання працівники карного розшуку дізналися, що вночі до жінки мав прийти гість, а згодом його затримали за місцем мешкання в іншому кінці міста. Це - уродженець Російської Федерації, якому на час слідства за підозрою у скоєнні на Київщині грабунку суд обрав запобіжний захід – домашній арешт.

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    У Києві росіянин задушив жінку, з якою познайомився у соцмережі
    У Києві росіянин задушив жінку, з якою познайомився у соцмережі
    У Києві росіянин задушив жінку, з якою познайомився у соцмережі

    Чоловік зізнався, що познайомився із жінкою в мережі інтернет, потім за домовленістю прийшов у гості. Але в них виник конфлікт, нова знайома образила його, він розізлився і задушив її.

    Працівники поліції спілкуються із затриманим, встановлюють обставини тяжкого злочину, призначені відповідні експертизи.

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