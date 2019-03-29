  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві розпочинається набір у пляжний патруль

    • Розсилка
    У Києві розпочинається набір у пляжний патруль

    Оприлюднено вимоги і обов’язки лайфгарда

    Муніципальний Пляжний патруль розпочинає набір до команди лайфгардів на період літа 2019 року в Києві.

    Лайфгард Пляжного патруля – людина, яка відповідальна за безпеку на водних об’єктах. Вона проводить превентивну діяльність – патрулює узбережжя, а також виконує рятувальні операції. Кожен майбутній член команди рятувальників обов’язково проходить безкоштовне навчання у «Лайфгард Академії».

    Вимоги до кандидатів:

    • обов’язково зареєструватися на сайті: beachpatrol.kiev.ua;
    • добре плавати, мати гарну фізичну підготовку;
    • бути психологічно стійкими, мати витримку, бути відповідальними;
    • мати бажання навчатися новому;
    • 18 повних років.

    Обов’язки лайфгарда:

    • слідкувати за порядком та безпечними умовами;
    • здійснювати превентивну діяльність;
    • інформувати патрульну поліцію та оперативного чергового (через радіостанцію) про випадки правопорушеннь на пляжі;
    • надавати першу медичну допомогу постраждалим особам;
    • у разі критичних ситуацій – виконання рятувальних алгоритмів.

    Для того, щоб отримати запрошення на іспити у басейні, треба зареєструватися на сайті: beachpatrol.kiev.ua.

    Додаткова інформація за тел.: 099-162-67-73 (головний супервайзер Пляжного патруля).

    Детальніше з діяльністю Пляжного патруля можна ознайомитися у соціальних мережах:

    Читайте також
    Київ пляжі навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ