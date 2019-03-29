У Києві розпочинається набір у пляжний патруль



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Оприлюднено вимоги і обов’язки лайфгарда

Муніципальний Пляжний патруль розпочинає набір до команди лайфгардів на період літа 2019 року в Києві.

Лайфгард Пляжного патруля – людина, яка відповідальна за безпеку на водних об’єктах. Вона проводить превентивну діяльність – патрулює узбережжя, а також виконує рятувальні операції. Кожен майбутній член команди рятувальників обов’язково проходить безкоштовне навчання у «Лайфгард Академії».

Вимоги до кандидатів:

обов’язково зареєструватися на сайті: beachpatrol.kiev.ua;

добре плавати, мати гарну фізичну підготовку;

бути психологічно стійкими, мати витримку, бути відповідальними;

мати бажання навчатися новому;

18 повних років.

Обов’язки лайфгарда:

слідкувати за порядком та безпечними умовами;

здійснювати превентивну діяльність;

інформувати патрульну поліцію та оперативного чергового (через радіостанцію) про випадки правопорушеннь на пляжі;

надавати першу медичну допомогу постраждалим особам;

у разі критичних ситуацій – виконання рятувальних алгоритмів.

Для того, щоб отримати запрошення на іспити у басейні, треба зареєструватися на сайті: beachpatrol.kiev.ua.

Додаткова інформація за тел.: 099-162-67-73 (головний супервайзер Пляжного патруля).

Детальніше з діяльністю Пляжного патруля можна ознайомитися у соціальних мережах: