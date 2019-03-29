У Києві розпочинається набір у пляжний патруль
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Оприлюднено вимоги і обов’язки лайфгарда
Муніципальний Пляжний патруль розпочинає набір до команди лайфгардів на період літа 2019 року в Києві.
Лайфгард Пляжного патруля – людина, яка відповідальна за безпеку на водних об’єктах. Вона проводить превентивну діяльність – патрулює узбережжя, а також виконує рятувальні операції. Кожен майбутній член команди рятувальників обов’язково проходить безкоштовне навчання у «Лайфгард Академії».
Вимоги до кандидатів:
- обов’язково зареєструватися на сайті: beachpatrol.kiev.ua;
- добре плавати, мати гарну фізичну підготовку;
- бути психологічно стійкими, мати витримку, бути відповідальними;
- мати бажання навчатися новому;
- 18 повних років.
Обов’язки лайфгарда:
- слідкувати за порядком та безпечними умовами;
- здійснювати превентивну діяльність;
- інформувати патрульну поліцію та оперативного чергового (через радіостанцію) про випадки правопорушеннь на пляжі;
- надавати першу медичну допомогу постраждалим особам;
- у разі критичних ситуацій – виконання рятувальних алгоритмів.
Для того, щоб отримати запрошення на іспити у басейні, треба зареєструватися на сайті: beachpatrol.kiev.ua.
Додаткова інформація за тел.: 099-162-67-73 (головний супервайзер Пляжного патруля).
Детальніше з діяльністю Пляжного патруля можна ознайомитися у соціальних мережах: