У Києві СБУ затримала банду «чорних ріелторів»

Для переоформлення житла на підставних осіб зловмисники використовували підроблені довіреності

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві організоване злочинне угруповання, яке здійснювало незаконні оборудки у сфері нерухомості. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Правоохоронці встановили, що до складу угруповання, яке очолював раніше судимий місцевий «кримінальний авторитет», входило сім мешканців столиці. Для



Розсилка ВІДПРАВИТИ

СБУ затримала організатора протиправної схеми у сфері нерухомості

Для переоформлення житла на підставних осіб зловмисники використовували підроблені довіреності

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві організоване злочинне угруповання, яке здійснювало незаконні оборудки у сфері нерухомості. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що до складу угруповання, яке очолював раніше судимий місцевий «кримінальний авторитет», входило сім мешканців столиці. Для переоформлення житла на підставних осіб зловмисники використовували підроблені довіреності та вносили неправдиві дані у систему Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Оперативники спецслужби задокументували, що протягом минулого року зловмисники здійснили відчуження кількох житлових та нежитлових об’єктів нерухомості у центральних районах столиці», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали організатора протиправної схеми за місцем тимчасового проживання у Голосіївському районі столиці.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки юридичних осіб, паспорти громадян України та незаповнені нотаріальні бланки. У ватажка угруповання оперативники спецслужби виявили також саморобну вогнепальну зброю, понад триста набоїв калібру 7,62 мм та спеціальні технічні засоби для зняття інформації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому та іншим фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття зловмисників проводилось спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.