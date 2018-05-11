У Києві шахраї вимагали гроші від імені керівництва СБУ

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Зловмисники вимагали $26 тисяч за «закриття питання» та подальше «кришування» їхньої діяльності

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою затримали у Києві двох зловмисників, які вимагали гроші з бізнесменів нібито від імені керівництва спецслужби.

Правоохоронці встановили, що двоє ділків, представляючись помічниками одного із заступників Голови СБУ, вимагали кошти з підприємців Хмельниччини.

Зловмисники, посилаючись на неіснуючу заяву щодо порушень у здійсненні господарської діяльності та нібито пряму вказівку керівництва СБУ на вжиття заходів, які призведуть до зупинення роботи підприємців, вимагали $26 тисяч за «закриття питання» та подальше «кришування» їхньої діяльності.

Підприємці відразу повідомили правоохоронців щодо отриманої «пропозиції».





Під час «переговорів» із шахраями сума неправомірної вигоди була зменшена до $16 тисяч.

Оперативники СБ України затримали ділків під час отримання всіє суми хабара. У рамках відкритого кримінального провадження, тривають невідкладні слідчі дії.