У Києві сталася пожежа у відселеній будівлі

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Гасіння пожежі було завершене через дві години після повідомлення про неї

У неділю, 27 травня, о 14:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Солом’янському районі на вул. Знам'янська, 10, виникла пожежа. Про це інформує Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

На місце події негайно виїхали рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних частини. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в окремо розташованій 2-поверховій відселеній будівлі на площі 150 кв.м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 16:02 пожежу було локалізовано, а о 16:20 – ліквідовано. Внаслідок пожежі згоріло та розібрано 150 кв. м дерев’яних конструкцій та покрівлі будинку.

На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється правоохоронними органами.