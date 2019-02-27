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    У Києві судитимуть жінку, яка продавала дівчат за кордон у сексрабство

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    <span>Зловмисницю затримали у жовтні 2018 року під час спроби переправити за кордон українських дівчат</span> - У Києві судитимуть жінку, яка продавала дівчат за кордон у сексрабство
    Зловмисницю затримали у жовтні 2018 року під час спроби переправити за кордон українських дівчат
    Фото: Прокуратура Києва

    Зловмисниці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі

    Київською прокуратурою затверджено обвинувальний акт відносно 33-річної зловмисниці, яка обманним шляхом вербувала молодих дівчат з метою їх подальшого переміщення через державний кордон до Туреччини у сексуальне рабство. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Слідством встановлено, що у вересні минулого року організаторка обманним шляхом завербувала та відправила до Туреччини начебто для надання ескорт-послуг 23-річну дівчину, яка мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Там її зустріли невідомі особи, примусово завезли до квартири, відібрали документи та повідомили, що вона там знаходиться з метою надання сексуальних послуг. Дізнавшись про це, потерпіла вимагала відпустити її, однак невстановлений чоловік, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, почав застосувати відносно неї насильство, шантаж, в результаті цього потерпіла протягом 15 днів за його наказами була змушена надавати сексуальні послуги», - повідомили у прокуратурі.

    Повернувшись до України, молода жінка звернулася до правоохоронних органів.

    У жовтні 2018 року вербувальницю затримали у Києві при спробі відправлення 5 дівчат до Туреччини під виглядом надання ескорт-послуг, а фактично – у сексуальне рабство.  

    На даний час обвинувальний акт відносно зловмисниці за ч. 2 ст. 149 КК України скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

    За вчинене їй загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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