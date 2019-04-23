У Києві судять двох братів, які викрали «криптовалютчика» та пограбували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розбійники заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 50 тис. доларів

Столичними правоохоронцями завершено розслідування відносно розбійників, які у березні минулого року з метою заволодіння майном викрали майнера криптовалюти. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Злочин стався у Подільському районі столиці.

«Злочинці, дочекавшись потерпілого біля його будинку, схопили його, силоміць заштовхали до авто та вивезли за межі Києва. Погрожуючи вбивством, викрадачі наказали чоловіку віддати їм ключі від квартири та повідомити, де він зберігає грошові кошти. Щоб зберегти своє життя, потерпілий виконав вимоги викрадачів. Після того, як зловмисникам вдалося відшукати та заволоділи грошовими коштами потерпілого у сумі 50 тис. доларів США, вони відвезли його до м. Бровари та відпустили», - розповіли в прокуратурі.

Нападників було затримано та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах).

Обвинувальний акт відносно двох зловмисників, які виявилися рідними братами 1988 та 1984 р.н., направлено до Подільського районного суду Києва.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою.