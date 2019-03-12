У Києві відкриється виставка до 80-річчя проголошення Карпатської України



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На виставці будуть представлені унікальні фото, свідчення очевидців, історичні документи

До 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України Український інститут національної пам’яті приурочив виставку «Наша земля проголошує: вона була, є й хоче бути українською», яка відкриється 13 березня на Хрещатику, 22, біля Головпоштамту.

Виставка розповідає про яскравий і драматичний шлях Закарпаття від розпаду Австро-Угорської імперії і прагнення приєднатися до Акту Злуки УНР та ЗУНР до драматичних подій на Красному полі 15 березня 1939 року та спроб знищити пам’ять про ті події. На виставці представлені унікальні фото, свідчення очевидців, історичні документи.

У відкритті виставки візьмуть участь: Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Володимир В’ятрович, голова Українського інституту національної пам’яті, Олександр Пагіря, кандидат історичних наук, один із авторів виставки, а також історики, дослідники, представники Закарпатського земляцтва тощо.

Виставка на Хрещатику демонструватиметься протягом березня-квітня.

Аналогічні стенди 15 березня відкриються в місті Хуст Закарпатської області, а 22 березня виставка демонструватиметься в Ужгороді (приміщення Закарпатської облдержадміністрації).

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