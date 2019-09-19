У Києві відкрили ще одну скульптуру проєкту «Шукай»
Вперше скульптура зображає антисимвол столиці - засклений балкон
У Києві відкрили 21-шу скульптуру проєкту «Шукай».
Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Зазначається, що бронзова міні-скульптура з’явилася на вулиці Шота Руставелі, 44.
«Вперше скульптура зображає антисимвол столиці – засклений балкон, на якому зберігаються старий холодильник, ковзани, білизна, а зверху гуляє кіт», - йдеться у повідомленні.
Автор проекту Юлія Бевзенко розповіла, що київський балкон – це сучасний символ міста.
«Цим балконом ми показуємо, що це смішно, що це проблема, і треба щось із цим робити», – вважає Бевзенко.
За її словами, скульптуру присвятили всім людям, які складають на балконі речі, які їм шкода викинути.
Нагадаємо, що 20-тою міні-скульптурою проєкту «Шукай» став велосипедист на Київському велотреку.