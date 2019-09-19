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    У Києві відкрили ще одну скульптуру проєкту «Шукай»

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    Скульптуру присвятили всім людям, які складають на балконі речі, що їм шкода викинути - автор скульптури - У Києві відкрили ще одну скульптуру проєкту «Шукай»
    Скульптуру присвятили всім людям, які складають на балконі речі, що їм шкода викинути - автор скульптури

    Вперше скульптура зображає антисимвол столиці - засклений балкон

    У Києві відкрили 21-шу скульптуру проєкту «Шукай».

    Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    Зазначається, що бронзова міні-скульптура з’явилася на вулиці Шота Руставелі, 44.

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    «Вперше скульптура зображає антисимвол столиці – засклений балкон, на якому зберігаються старий холодильник, ковзани, білизна, а зверху гуляє кіт», - йдеться у повідомленні.

    Автор проекту Юлія Бевзенко розповіла, що київський балкон – це сучасний символ міста.

    «Цим балконом ми показуємо, що це смішно, що це проблема, і треба щось із цим робити», – вважає Бевзенко.

    За її словами, скульптуру присвятили всім людям, які складають на балконі речі, які їм шкода викинути.

    Нагадаємо, що 20-тою міні-скульптурою проєкту «Шукай» став велосипедист на Київському велотреку.

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