У Києві відкрили ще одну скульптуру проєкту «Шукай»



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Скульптуру присвятили всім людям, які складають на балконі речі, що їм шкода викинути - автор скульптури

Вперше скульптура зображає антисимвол столиці - засклений балкон

У Києві відкрили 21-шу скульптуру проєкту «Шукай».

Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Зазначається, що бронзова міні-скульптура з’явилася на вулиці Шота Руставелі, 44.

«Вперше скульптура зображає антисимвол столиці – засклений балкон, на якому зберігаються старий холодильник, ковзани, білизна, а зверху гуляє кіт», - йдеться у повідомленні.

Автор проекту Юлія Бевзенко розповіла, що київський балкон – це сучасний символ міста.

«Цим балконом ми показуємо, що це смішно, що це проблема, і треба щось із цим робити», – вважає Бевзенко.

За її словами, скульптуру присвятили всім людям, які складають на балконі речі, які їм шкода викинути.

Нагадаємо, що 20-тою міні-скульптурою проєкту «Шукай» став велосипедист на Київському велотреку.