У Києві відкрився традиційний Кураж Базар



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Для відвідувачів традиційно підготували енергійну музику

23 березня на ВДНГ свої двері для всіх жителів і гостей столиці вкотре відкрила благодійна барахолка Кураж Базар. Цього разу там зустрічають весну і долучаються до українських традицій, пише Інформатор.

Для відвідувачів традиційно підготували енергійну музику, фуд-корти, різні фото- і розважальні локації і класну дитячу зону.

Цього разу на барахолці дуже багато автентичних українських речей. На майстер-класах люди розписують яйця, перетворюючи їх в «писанки», готують смачні млинці і їдять випічку. Більшість учасників одягнені в національний одяг.

За традицією, на Куражі дуже багато людей, які продають речі. Цього разу їх заявлено 350.

Для дітей в цей раз підготували окрему програму. У дитячій кімната з іграшками, майстер-класами та нянями цілодобово працює сервіс експрес-нянь ParaSolka. 23 березня діти створювали український народний одяг з паперу з Moosteria. А завтра, 24 березня, вони будуть створювати народний оберіг. А також обидва дні ваші малюки можуть взяти участь в таких активностях як «Спробуй себе в ролі справжнього архітектора міста» з Kids ARCH, стати маленьким кулінаром на майстер-класі «Готуємо млинці» і відвідати читання дитячих книг з Вікторією Ніколенко.