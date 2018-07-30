У Києві встановлюють пам’ятник Іллі Муромцю (фото, відео)



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Фото: Інформатор Встановлення пам'ятника Іллі Муромцю в одноіменному парку

Позував скульптору український силач Василь Вірастюк

У понеділок, 30 липня, в Києві у парку «Муромець» встановлюють пам'ятник богатирю Іллі Муромцю. Скульптура і сквер - перші елементи оновленого парку.

Важить такий богатир дві тонни. Висота композиції з постаментом - 11 метрів. Інформаторспостерігав за процесом встановлення скульптури.

Позував скульптору український силач Василь Вірастюк. За його словами, за час спільної роботи над пам'ятником він почав відчувати себе частиною легенди.

Як повідомлялося, пам’ятник богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю створили за унікальною технологією, яку до цього не використовували.