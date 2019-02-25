У Києві затримали двох молодиків за розбійний напад на таксиста



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Напад на таксиста скоєно близько п'ятої години ранку Фото: Нацполіція

Погрожуючи гострим предметом, чоловіки відібрали у таксиста гроші і телефон

До Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на 35-річного місцевого мешканця на проспекті Володимира Маяковського. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції, потерпілий працює водієм таксі.

«Близько п’ятої години ранку до його автівки сіли двоє чоловіків, які під час руху почали вимагати гроші та цінні речі. Під погрозою гострого предмета потерпілий віддав мобільний телефон і 500 гривень. Нападники отримали очікуване та втекли», - повідомив правоохоронець.

Протягом доби оперативники затримали одного зі злочинців. Ним виявився 29-річний киянин, раніше судимий за аналогічний злочин. Інший – 31-річний киянин - майже місяць переховувався від правоохоронців.

Фігурантам оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.