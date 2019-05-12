У Києві затримали іноземця, який маючи підозру на туберкульоз, торгував шаурмою



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В результаті операції вдалося виявити 25 іноземців-порушників міграційного законодавства

В межах операції «Мігрант» працівники Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області спільно зі співробітниками Національної поліції провели рейд на двох ринках у Деснянському районі столиці.

Про таке інформує прес-служба ДМС.

В результаті операції вдалося виявити 25 іноземців-порушників міграційного законодавства. Деякі з них узагалі не мали жодних документів.

У ДМС повідомили, що відносно 8 осіб прийнято рішення про примусове повернення у країну походження, відносно 5 осіб – про скорочення терміну тимчасового перебування в Україні.

Чотирьох людей помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

«Під час флюорографічного обстеження в одного із затриманих виявили симптоми, які можуть бути ознаками туберкульозу легень. 44-річний чоловік на ринку займався приготуванням і продажем шаурми, тобто щоденно контактував із сотнями людей і з продуктами харчування», – йдеться у повідомленні.

Начальник управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області Ігор Семиног зазначає: «Наразі в Україні перебуває велика кількість неврегульованих мігрантів, що створює певне соціальне напруження, а їхня діяльність щорічно завдає шкоди бюджету країни. Крім того, використання незаконної праці має інші негативні наслідки – як ось цей випадок, коли людина працювала у сфері харчування, маючи серйозні проблеми зі здоров’ям. Наші подальші дії будуть направлені на притягнення до відповідальності роботодавця, який порушив порядок працевлаштування іноземця».