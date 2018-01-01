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    У Києві затримали організатора нарковечірок

    Поліція зупинила Mercedes, у салоні якого виявила наркотики
    Співробітники поліції спільно з СБУ затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків. Серед затриманих — підозрюваний в організації вечірок із наркотиками. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва. Правоохоронці отримали інформацію про «проведення нарковечірок у різних регіонах
    • Вчора, 22:27
    • Розсилка
    Правоохоронці затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків
    Фото: поліція Києва
    Правоохоронці затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків

    Поліція зупинила Mercedes, у салоні якого виявила наркотики

    Співробітники поліції спільно з СБУ затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків. Серед затриманих — підозрюваний в організації вечірок із наркотиками.

    Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва.

    Правоохоронці отримали інформацію про «проведення нарковечірок у різних регіонах України». Під час відпрацювання на виїзді із Києва поліція зупинила Mercedes, у салоні якого виявили 30 грамів марихуани, 50 грамів амфетаміну та 8 таблеток екстазі.

    «Встановлено, що організатор — раніше судимий 26-річний киянин, створив групи у соцмережах, які спеціалізувалися на організації нарковечірок на території всієї України», — йдеться у повідомленні.

    Після переказу коштів чоловік винаймав елітне житло, замовляв алкоголь та, імовірно, збував там наркотики і психотропи, кажуть у поліції.

    Поліція підозрює ще двох чоловіків та жінку 1996 року народження у збуті заборонених речовин.

    «Усі учасники збиралися у центрі Києва, після чого їх завозили в орендовані для зустрічей маєтки», — розповіли у поліції.

    Відкрите провадження за ст. 309 (виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) КК України.

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