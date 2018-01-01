У Києві затримали організатора нарковечірок

Поліція зупинила Mercedes, у салоні якого виявила наркотики

Співробітники поліції спільно з СБУ затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків. Серед затриманих — підозрюваний в організації вечірок із наркотиками. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва. Правоохоронці отримали інформацію про «проведення нарковечірок у різних регіонах



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Фото: поліція Києва Правоохоронці затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків

Поліція зупинила Mercedes, у салоні якого виявила наркотики

Співробітники поліції спільно з СБУ затримали чотирьох осіб, причетних до збуту наркотиків. Серед затриманих — підозрюваний в організації вечірок із наркотиками.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції Києва.

Правоохоронці отримали інформацію про «проведення нарковечірок у різних регіонах України». Під час відпрацювання на виїзді із Києва поліція зупинила Mercedes, у салоні якого виявили 30 грамів марихуани, 50 грамів амфетаміну та 8 таблеток екстазі.

«Встановлено, що організатор — раніше судимий 26-річний киянин, створив групи у соцмережах, які спеціалізувалися на організації нарковечірок на території всієї України», — йдеться у повідомленні.

Після переказу коштів чоловік винаймав елітне житло, замовляв алкоголь та, імовірно, збував там наркотики і психотропи, кажуть у поліції.

Поліція підозрює ще двох чоловіків та жінку 1996 року народження у збуті заборонених речовин.

«Усі учасники збиралися у центрі Києва, після чого їх завозили в орендовані для зустрічей маєтки», — розповіли у поліції.

Відкрите провадження за ст. 309 (виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) КК України.