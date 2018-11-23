У Києві затримали викрадачів криптовалютника після восьми місяців розшуку



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Чоловікові наділи мішок на голову і силою заштовхали в автомобіль Фото: kyiv.gp.gov.ua

Два брати викрали киянина, а після отримання 50 тисяч доларів відпустили

Працівники столичної міліції затримали банду грабіжників, які з метою отримання викупу викрали киянина - майнера криптовалюти. Про це в п'ятницю, 23 листопада, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Відзначається, що злочин стався в березні в Подільському районі столиці. Зловмисники, дочекавшись потерпілого біля його будинку, надягли йому мішок на голову, силоміць заштовхали в автомобіль і вивезли за межі міста.

Погрожуючи вбивством, викрадачі наказали чоловікові віддати їм ключі від квартири і повідомити, де він зберігає гроші. Щоб зберегти своє життя, потерпілий виконав вимоги викрадачів.

Після того як грабіжники відшукали і забрали 50 тисяч доларів, вони відвезли його в місто Бровари і відпустили.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників. Ними виявилися рідні брати 1988 і 1984 років народження. Їм оголошено підозру за статтею про розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах.

Затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.