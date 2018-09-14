У Києві затримано чоловіка, який вербував українок у сексрабство в Польщу



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Фото: прокуратура Київської області Затримання торговця людьми

Чоловіка затримано в аеропорту «Київ» при спробі вивезення на територію Польщі громадянки України

У п'ятницю, 14 вересня, прокуратурою Київської області спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Київській області та співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Київській області, викрито громадянина України, який вербував та переміщував дівчат з метою їх подальшої сексуальної експлуатації за кордоном. При цьому, останньому достовірно було відомо про уразливий стан своїх жертв, який склався внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Чоловіка затримано на території Міжнародного аеропорту «Київ» («Жуляни») при спробі вивезення на територію Республіки Польща громадянки України для її подальшої сексуальної експлуатації.

Вказану особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру.

Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.