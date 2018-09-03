У Києві жінка вдарила ножем свого 7-річного сина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киянку, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, затримали

У неділю, 2 вересня, близько 17:30 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Архітектора Ніколаєва п’яна мати вдарила дитину ножем. За викликом виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, повідомляє прес-служба поліції Києва.

«На місці події правоохоронці встановили, що 37-річна місцева мешканка під час сварки вдарила власного 7-річного сина ножем у спину. Жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. За її словами, вона хотіла налякати дитину ножем і таким чином спричинила йому тілесні ушкодження. Хлопчика доставили до лікарні, де прооперували. У медичному закладі з ним перебуває бабуся», - розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та вилучила речові докази. Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство. Вирішується питання щодо обрання киянці міри запобіжного заходу та оголошення їй підозри у скоєнні тяжкого злочину», - додав керівник територіального управління поліції.

За вчинене жінці загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.