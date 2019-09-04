У Київ з усього світу з’їдуться найкращі тілоохоронці



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На Bodyguard–2019 будуть представлені дві команди жінок-тілоохоронців

7-10 вересня в Києві відбудеться Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019

7-10 вересня найкращі команди тілоохоронців із усього світу змагатимуться за перемогу на десятому чемпіонаті світу Bodyguard-2019, який цьогоріч проходитиме в Києві.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

У змаганнях візьмуть участь команди охоронних і правоохоронних відомств, спецслужб, а також служб безпеки президентів різних країн світу: Китаю, Білорусі, Молдови, Болгарії, Грузії, Румунії, Йорданії та Сербії. Також на Bodyguard-2019 будуть представлені дві команди жінок-тілоохоронців від Управління державної охорони та Фіскальної служби України.

У суботу, 7 вересня, після урочистого відкриття, яке відбудеться о 14.30 біля Арки дружби народів, тілоохоронці демонструватимуть піший супровід особи, яка охороняється, її захист та евакуацію під час нападу зловмисника, а також ефективні прийоми рукопашного бою.

Наступного дня, 8 вересня, учасники долатимуть смугу перешкод на автомобілі з ефектними прийомами екстремального керування транспортним засобом (площа перед Національним спортивним комплексом «Олімпійський»).

У понеділок, 9 вересня, пройдуть змагання зі стрільби з різних положень в умовах максимально наближених до бойових (Спортивно-навчальний стрілецький комплекс «Купол»). А на завершальному етапі, який відбудеться 10 вересня, тілоохоронці на швидкість шукатимуть вибухові пристрої у транспортних засобах (майданчик у Маріїнському парку).

Киян і гостей столиці запрошують на Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців Bodyguard-2019. Вхід на заходи вільний.