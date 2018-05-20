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    У «Київоблгазі» пройшли обшуки: посадовці «нагріли руки» на скрапленому газі

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    Частина скрапленого газу не надійшла до населення
    Частина скрапленого газу не надійшла до населення

    Слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем посадовими особами під час оборудок зі скрапленим газом в особливо великих розмірах

    18 травня прокуратура Київської області спільно зі співробітниками УЗЕ в Київській області та Департаментом захисту економіки НП України провели понад два десятки санкціонованих обшуків на території Київської, Житомирської областей та у Києві у ПАТ «Київоблгаз», ПАТ «Житомиргаз» та інших підприємствах.

    Вказані слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами під час оборудок зі скрапленим газом в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    «Так, у ході досудового розслідування встановлено, що між одним з державних підприємств та приватним акціонерним товариством укладено договір-доручення щодо реалізації скрапленого газу. Відповідно до інформації підприємства протягом 9 місяців 2017 року ним реалізовано понад 1 млн кілограм скрапленого газу для потреб населення на суму понад 13 млн грн. Втім, з’ясовано, що частина скрапленого газу так і не надійшла до населення, оскільки вказане підприємство реалізовувало його через мережу підконтрольних автозаправних газових станцій, а документи, в яких відображалась потреба населення у скрапленому газі, були підробленими», - інформує прокуратура.

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    У «Київоблгазі» пройшли обшуки: посадовці «нагріли руки» на скрапленому газі
    У «Київоблгазі» пройшли обшуки: посадовці «нагріли руки» на скрапленому газі
    У «Київоблгазі» пройшли обшуки: посадовці «нагріли руки» на скрапленому газі
    У «Київоблгазі» пройшли обшуки: посадовці «нагріли руки» на скрапленому газі
    У «Київоблгазі» пройшли обшуки: посадовці «нагріли руки» на скрапленому газі
    У «Київоблгазі» пройшли обшуки: посадовці «нагріли руки» на скрапленому газі

    Як наслідок, за попередніми даними, підприємство на аукціоні купувало газ за 3 грн, частину цього газу реалізовувало населенню за 6 грн, а решту – через підконтрольні автозаправні газові станції за 12 грн.

    Таким чином, зловживаючи службовим становищем посадові особи підприємств сприяли розкраданню державних коштів під час надання та виконання робіт з постачання скрапленого газу населенню.

    На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

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