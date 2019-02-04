У Кличка б’ють тривогу: скандальний вертолітний майданчик намагаються повернути Януковичу



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Вертолітний майданчик розташований на Парковій дорозі, 16-А

Столична влада очікує, що суд виправить помилку і поверне КВЦ «Парковий» в управління місту

Вертолітний майданчик, що належить ТОВ «Амадеус Ко» та розташований на Парковій дорозі, 16-А, намагаються повернути Віктору Януковичу. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Так, згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2019 року підписаною суддею І. Курдельчуком:

заборонено Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та комунальному підприємству «Центр організації дорожнього руху» вчиняти будь-які дії по виконанню договору управління майном (активами) від 18 жовтня 2018 року, укладеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів і комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» про управління майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Амадеус Ко» та розташоване за адресою місто Київ, Паркова дорога, 16-А;

заборонено будь-яким третім особам вчиняти будь-які дії, спрямовані на виконання правочинів, укладених комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» для виконання умов договору управління майном (активами) від 18 жовтня 2018 року, укладеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів і комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху».

«Майно – це вертолітний майданчик, побудований оточенням Віктора Януковича через схему відмивання «брудних» коштів на Парковій дорозі. Саме там мав приземлятися президент-утікач, прилітаючи із резиденції «Межигір’я» до Адміністрації президента на вулиці Банковій», – пояснив Поворозник.

Він нагадав, що у 2010 році команда Леоніда Черновецького здала в оренду земельні ділянки загальною площею 2,2 га у рекреаційній зоні всупереч Генеральному плану столиці та дозволила заради цього будівництва спотворити схил Дніпра.

«Дивно, що із таким бекграундом ТОВ «Амадеус Ко» не тільки подає судові позови проти держави, але і взагалі займається підприємницькою діяльністю. Не менш дивно, що за таких умов суд ухвалює рішення (навіть і проміжні) на користь ТОВ «Амадеус Ко». За такою логікою ми можемо чекати повернення вертолітного майданчика Віктору Януковичу», – зазначив Поворозник.

За його словами, прокуратура міста Києва розслідує кримінальне провадження № 42016100000001070 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб Київради та КМДА того часу. Крім того, Генеральною прокуратурою України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000679 від 23.04.2014 за фактом здійснення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадеус Ко» в порушення вимог чинного законодавства у сфері будівництва, охорони культурної спадщини та захисту державних інтересів будівництва об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури на Парковій дорозі, 16-А у місті Києві, тобто, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, із якого виділено кримінальне провадження відносно Л. Черновецького № 420170000000002681 від 18.08.2017. Генеральною прокуратурою України було також встановлено, що ТОВ «Амадеус Ко» створювалось із метою фіктивного підприємництва (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78309488), відкрито кримінальне провадження № 42018000000001825 від 01.08.2018, за цим фактом, низці осіб було пред’явлено підозри, а наразі підприємство судиться через свої мільйонні борги.

Більше того, ухвала Господарського суду міста Києва від 24.01.2019 є незаконною, оскільки суд фактично у порушення процесуальних норм забезпечив позов ТОВ «Амадеус Ко» забороною виконувати функції управління, тобто вже вирішивши позов по суті ще до подання позовної заяви, зазначили у КМДА.

«Ми очікуємо, що введений в оману суд, засідання якого відбудеться 04.02.2019 року о 15:00, виправить прикру помилку та поверне КВЦ «Парковий» в управління місту. КМДА публічно звертається до органів прокуратури та поліції: ми готові надати будь-яку посильну допомогу, аби довести до суду вказані вище криміналі провадження. Ми переконані, що на 5-ту річницю Революції Гідності повертати Віктору Януковичу незаконно споруджене і набуте майно – апогей цинізму, до якого держава не повинна мати стосунку», – наголосив Поворозник.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 03 серпня 2017 року ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/68262769 ) накладено арешт та заборонено користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею 2,0722 га (кадастровий номер 8000000000:82:007:0032), площею 0,1117 га (кадастровий номер 8000000000:82:006:0088) та нерухомим майном розташованим на вказаних ділянках: реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна – 127097680000 – будівлю № 3 (літера «В») у тому числі площа котельні – 63,9 кв. м загальною площею 1516,7 кв. м, будівля № 1 (літера «А») у тому числі приміщення центру обробки даних «Парковий», площею 2562,6 кв. м, конгресно-виставковий центр з підземним паркінгом, площею 15440,7 кв. м, загальною площею 20107,6 кв. м, дизельна електростанція (літера «Г») загальною площею 233,5 кв. м; реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна – 22239980000, будівля № 2 (літера «Б») загальною площею 395 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16-А, власником якого є ТОВ «АМАДЕУС КО».

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста від 20.08.2018 ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/76075645 ) вказане майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

11.10.2018 Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів проведено конкурс на визначення управителя вертолітного майданчика. На конкурсі перемогло комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху». ( https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/11/7194872/ ).

18.10.2018 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів і комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» укладено Договір управління майном (активами), яким комунальному підприємству «Центр організації дорожнього руху» як управителю передано в управління: земельну ділянку площею 2,0722 га (кадастровий номер 8000000000:82:007:0032), земельну ділянку площею 0,1117 га (кадастровий номер 8000000000:82:006:0088), нерухоме майно: реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна – 127097680000 – будівля № 3 (літера «В») у тому числі площа котельні – 63,9 кв. м. загальною площею 1516,7 кв. м, будівля № 1 (літера «А») у тому числі приміщення центру обробки даних «Парковий», площею 2562,6 кв. м, конгресно-виставковий центр з підземним паркінгом, площею 15440,7 кв. м, загальною площею 20107,6 кв. м, дизельна електростанція (літера «Г») загальною площею 233,5 кв. м; реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна – 22239980000, будівля № 2 (літера «Б») загальною площею 395 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Київ, Паркова дорога, 16-А, власником якого є ТОВ «АМАДЕУС КО» (код ЄДРПОУ 37270900).

Попри те, що земельна ділянка площею 2,0722 га (кадастровий номер 8000000000:82:007:0032) та земельна ділянка площею 0,1117 га (кадастровий номер 8000000000:82:006:0088) перебувають у власності територіальної громади міста Києва та не власністю ТОВ «АМАДЕУС КО» (код ЄДРПОУ 37270900), станом на сьогодні на підставі ухвали Господарського суду міста Києва від 24.01.2019 комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» усунуте від управління переданим йому майном.