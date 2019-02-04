У Кличка б’ють тривогу: скандальний вертолітний майданчик намагаються повернути Януковичу
-
Розсилка
Столична влада очікує, що суд виправить помилку і поверне КВЦ «Парковий» в управління місту
Вертолітний майданчик, що належить ТОВ «Амадеус Ко» та розташований на Парковій дорозі, 16-А, намагаються повернути Віктору Януковичу. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
Так, згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2019 року підписаною суддею І. Курдельчуком:
- заборонено Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та комунальному підприємству «Центр організації дорожнього руху» вчиняти будь-які дії по виконанню договору управління майном (активами) від 18 жовтня 2018 року, укладеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів і комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» про управління майном, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Амадеус Ко» та розташоване за адресою місто Київ, Паркова дорога, 16-А;
- заборонено будь-яким третім особам вчиняти будь-які дії, спрямовані на виконання правочинів, укладених комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху» для виконання умов договору управління майном (активами) від 18 жовтня 2018 року, укладеного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів і комунальним підприємством «Центр організації дорожнього руху».
«Майно – це вертолітний майданчик, побудований оточенням Віктора Януковича через схему відмивання «брудних» коштів на Парковій дорозі. Саме там мав приземлятися президент-утікач, прилітаючи із резиденції «Межигір’я» до Адміністрації президента на вулиці Банковій», – пояснив Поворозник.
Він нагадав, що у 2010 році команда Леоніда Черновецького здала в оренду земельні ділянки загальною площею 2,2 га у рекреаційній зоні всупереч Генеральному плану столиці та дозволила заради цього будівництва спотворити схил Дніпра.
«Дивно, що із таким бекграундом ТОВ «Амадеус Ко» не тільки подає судові позови проти держави, але і взагалі займається підприємницькою діяльністю. Не менш дивно, що за таких умов суд ухвалює рішення (навіть і проміжні) на користь ТОВ «Амадеус Ко». За такою логікою ми можемо чекати повернення вертолітного майданчика Віктору Януковичу», – зазначив Поворозник.
За його словами, прокуратура міста Києва розслідує кримінальне провадження № 42016100000001070 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб Київради та КМДА того часу. Крім того, Генеральною прокуратурою України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000679 від 23.04.2014 за фактом здійснення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Амадеус Ко» в порушення вимог чинного законодавства у сфері будівництва, охорони культурної спадщини та захисту державних інтересів будівництва об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури на Парковій дорозі, 16-А у місті Києві, тобто, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, із якого виділено кримінальне провадження відносно Л. Черновецького № 420170000000002681 від 18.08.2017. Генеральною прокуратурою України було також встановлено, що ТОВ «Амадеус Ко» створювалось із метою фіктивного підприємництва (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78309488), відкрито кримінальне провадження № 42018000000001825 від 01.08.2018, за цим фактом, низці осіб було пред’явлено підозри, а наразі підприємство судиться через свої мільйонні борги.
Більше того, ухвала Господарського суду міста Києва від 24.01.2019 є незаконною, оскільки суд фактично у порушення процесуальних норм забезпечив позов ТОВ «Амадеус Ко» забороною виконувати функції управління, тобто вже вирішивши позов по суті ще до подання позовної заяви, зазначили у КМДА.
«Ми очікуємо, що введений в оману суд, засідання якого відбудеться 04.02.2019 року о 15:00, виправить прикру помилку та поверне КВЦ «Парковий» в управління місту. КМДА публічно звертається до органів прокуратури та поліції: ми готові надати будь-яку посильну допомогу, аби довести до суду вказані вище криміналі провадження. Ми переконані, що на 5-ту річницю Революції Гідності повертати Віктору Януковичу незаконно споруджене і набуте майно – апогей цинізму, до якого держава не повинна мати стосунку», – наголосив Поворозник.