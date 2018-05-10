У Кличка пояснили, чому має значно подорожчати проїзд у транспорті

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Столичний громадський транспорт

У КМДА назвали низку причин для підвищення вартості проїзду

Для підвищення вартості проїзду у столиці існує низка об’єктивних причин. Саме тому міська влада вивчає таку можливість, а фахівці завершують необхідні розрахунки. Про це в інтерв’ю виданню «Сегодня» повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

«З моменту останнього підвищення тарифів на проїзд значно зросла вартість дизельного палива (з 19,44 до 24,06 гривні за літр), електроенергії (з 1,98 до 2,29 гривні за кВт/год), основних матеріалів, запчастин і комплектуючих. Крім того, сьогодні у комунальних підприємствах відкриті понад півтисячі вакансій водіїв. У них немає мотивації працювати на громадському транспорті. Деякі йдуть в приватні компанії, багато хто їде працювати до країн Євросоюзу – адже навіть у сусідній Польщі їм платять близько тисячі євро. Таким чином ми втрачаємо фахових працівників, і якщо така тенденція збережеться, то через певний час за кермо комунального транспорту не буде кому сідати. Ми не можемо допустити такої ситуації, тому зарплату водіям потрібно підвищувати, а для цього потрібні додаткові кошти», – зазначив Поворозник.

Він окремо наголосив на тому, що транспорт має бути безпечним для пасажирів.

«Сьогодні борги підприємств зростають, грошей на нормативні ремонти та закупівлю нового рухомого складу не вистачає. Це позначається не тільки на якості, а й на безпеці надання транспортних послуг. У першу чергу від цього можуть постраждати пасажири, які щоденно користуються послугами громадського транспорту. Аби цьому вчасно запобігти, необхідно закуповувати новий рухомий склад та якісно ремонтувати старий, що у свою чергу потребує коштів», – наголосив Поворозник.

За його словами, за останні два роки міська влада оновила транспортний парк на 100 автобусів, 45 трамваїв і 17 тролейбусів. Проте 80% рухомого складу не оновлювалося протягом 20-40 років і, відповідно, неможливо говорити про гарантії безпечної роботи застарілого транспорту. Наразі вимагають заміни: 320 автобусів, 322 тролейбуси і 215 трамваїв. У столичному метрополітені працює 122 ескалатори, 27 з них відпрацювали вже більш як 50 років (відсоток зношеності 98%), зокрема на станціях «Арсенальна», «Хрещатик», «Університет», «Вокзальна», і в найближчі роки їх потрібно буде повністю замінити. Оновлення вимагають також об'єкти вентиляційної інфраструктури, системи пожежного захисту і освітлення. Але коштів на все це у транспортних підприємств не вистачає.

«Щоб транспортні підприємства Києва працювали, ми дотуємо з бюджету міста 1,8 мільярда гривень щорічно. Ці кошти необхідні для оновлення рухомого складу, будівництва нових станцій метро, на заміну ескалаторів, термін експлуатації яких закінчується, підвищення заробітної плати водіям. Також в рамках будівництва та запуску двох станцій метрополітену на Виноградар заплановано придбати 40 вагонів метро для забезпечення графіка руху на Сирецько-Печерській лінії. І на це потрібні гроші», – наголосив Поворозник.

Крім того, він розповів про плани розвитку транспортної інфраструктури міста та підвищення якості послуг.

«У планах впровадження та вдосконалення інтелектуальних систем громадського транспорту: АСДУ (Автоматизована система диспетчерського управління), єдиного диспетчерського центру, «електронного квитка», електронної системи обліку пасажиропотоку, встановлення засобів обліку палива в автобусах і електроенергії в електротранспорті, нових сучасних зупинкових комплексів з електронними табло», – зазначив Поворозник.

Він зауважив, що безкоштовний проїзд для пільговиків буде збережений, тобто соціально вразливі групи населення будуть захищені Це стосується пенсіонерів, школярів, ветеранів АТО, багатодітних та інших категорій.

Як повідомлялося, столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

Раніше стало відомо, що комунальне підприємство «Київпастранс» має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.