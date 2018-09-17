У Кличка розповіли, коли буде завершена реконструкція манежу на Березняках



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Фото: КМДА Легкоатлетичний манеж на Березняках

Триває зведення двоповерхової прибудови до манежу

У Дніпровському районі Києва на проспекті Тичини, 18 проводиться новий етап реконструкції легкоатлетичного манежу. Зокрема, будується двоповерхова прибудова до манежу, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації В’ячеслав Непоп.

На першому поверсі прибудови буде розміщено сектор для стрибків у довжину, 4 бігові доріжки, зону безпеки, роздягальні і душові. На другому поверсі – зали для боксу, настільного тенісу та вільної боротьби.

«Після завершення першого етапу в 2013 році місто одержало не тільки сучасний спортивний об'єкт, а й нових чемпіонів, які нарешті отримали базу для тренувань. З минулого року стартував новий етап реконструкції», – прокоментував Непоп.

На сьогодні споруджено металевий каркас та плити перекриття прибудови. Перекладено теплові мережі та внутрішні мережі електропостачання, зовнішні мережі побутової та дощової каналізації. Частково влаштовано системи вентиляції, пожежної сигналізації, автоматизації та диспетчеризації, зв’язку та сигналізації. Виконано облицювання входів, завершено спорядження сантехнічного блоку та підвальних приміщень адміністративного блоку. Утеплено покрівлю на вхідних групах манежу. Проведено зовнішнє освітлення та благоустрій території.

Серед киян зростає популярність бігу, занять з фітнесу, легкої атлетики та інших видів спорту. Окрім підготовки професійних спортсменів, у легкоатлетичному манежі після першого етапу реконструкції проводили зайняття 12 київських дитячих спортивних шкіл (600-800 дітей у період з 14:00 до 18:00), а також 3 марафонських спортивних клуби (100-150 осіб у вечірній час).

Проект профінансований з бюджету на 43%. За умови виділення фінансування у повному обсязі, реконструкція манежу буде завершена у 2019 році. Введення в експлуатацію додаткових потужностей легкоатлетичного манежу значно збільшить його відвідуваність та рівень підготовки спортсменів і любителів спорту.