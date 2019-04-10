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    У Кличка скаржаться на наплив у столичні школи дітей із передмістя

    • Розсилка
    У Кличка скаржаться на наплив у столичні школи дітей із передмістя

    Місту потрібні нові школи

    Київ має найбільший приріст школярів: лише цього навчального року додалось 14 000 дітей. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

    «У пошуках кращої та комфортнішої освітньої послуги батьки учнів, які проживають у прилеглих до столиці районах Київської області, везуть дітей до шкіл Києва, таким чином збільшуючи навантаження на столичні школи. Фактично громада Києва забирає на себе соціальні зобов’язання територіальних громад сусідніх з Києвом областей», – зауважила вона.

    Незважаючи на це, Київ має рекордно низький показник роботи шкіл у 2 зміни. Лише 2 заклади загальної середньої освіти столиці навчають дітей у 2 зміни, що становить 0,07% від загальної кількості учнів столиці, у той час як середній показник в Україні – 2%, а у Київській області – 7,7%.

    Разом з тим, місто відслідковує тенденції збільшення дітей шкільного віку та усвідомлює необхідність побудови нових шкіл, відповідно до щорічної програми соціально-економічного розвитку Києва. Декілька років поспіль Київ не здає позиції та у масштабах України тримає пальму першості за наступними показниками: щорічного відновлення місць у садках, будівництва та реконструкції освітніх приміщень, заходів термомодернізації та енергоефективності, впровадження інклюзивної освіти.

    Загалом у місті Києві за останні 4 роки шляхом будівництва нових шкіл та реконструкції існуючих створено понад 3,5 тис. нових учнівських місць. Також із 2014 року у Києві створено понад 15 тис. місць у дошкільних закладах освіти.

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