У коридорі гуртожитку МВС знайшли мертвого чоловіка



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Трагедія сталася в холі гуртожитку по вулиці Василя Стуса, 7 Фото: Інформатор

На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено

У середу, 22 травня, на лінію «102» надійшов виклик про те, що в холі гуртожитку по вулиці Василя Стуса, 7 лежить мертвий чоловік. За цією адресою знаходиться гуртожиток Міністерства внутрішніх справ. На місце виїхав екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

Тіло виявили близько 2:55. Про це повідомляє Інформатор.

По приїзду на вказану адресу правоохоронців там уже працювала бригада швидкої допомоги. Медики підтвердили, що чоловік мертвий. Він лежав у коридорі біля сходової клітки.

За словами мешканців гуртожитку, чоловік, що помер, проживав у гуртожитку МВС, але не є співробітником поліції. Відомо, що йому було близько 60 років.

Слідчо-оперативна група не виявила на тілі чоловіка слідів насильницької смерті. Попередня причина смерті – раптова зупинка серця. Постояльці гуртожитку також повідомили, що останнім часом він скаржився на дуже високий тиск.

Обставини з'ясовуються.