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    У коридорі гуртожитку МВС знайшли мертвого чоловіка

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    Трагедія сталася&nbsp;в холі гуртожитку по вулиці Василя Стуса, 7 - У коридорі гуртожитку МВС знайшли мертвого чоловіка
    Трагедія сталася в холі гуртожитку по вулиці Василя Стуса, 7
    Фото: Інформатор

    На тілі чоловіка слідів насильницької смерті не виявлено

    У середу, 22 травня, на лінію «102» надійшов виклик про те, що в холі гуртожитку по вулиці Василя Стуса, 7 лежить мертвий чоловік. За цією адресою знаходиться гуртожиток Міністерства внутрішніх справ. На місце виїхав екіпаж патрульної поліції і слідчо-оперативна група.

    Тіло виявили близько 2:55. Про це повідомляє Інформатор.

    По приїзду на вказану адресу правоохоронців там уже працювала бригада швидкої допомоги. Медики підтвердили, що чоловік мертвий. Він лежав у коридорі біля сходової клітки.

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    За словами мешканців гуртожитку, чоловік, що помер, проживав у гуртожитку МВС, але не є співробітником поліції. Відомо, що йому було близько 60 років.

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    У коридорі гуртожитку МВС знайшли мертвого чоловіка
    У коридорі гуртожитку МВС знайшли мертвого чоловіка
    У коридорі гуртожитку МВС знайшли мертвого чоловіка
    Фото: Інформатор

    Слідчо-оперативна група не виявила на тілі чоловіка слідів насильницької смерті. Попередня причина смерті – раптова зупинка серця. Постояльці гуртожитку також повідомили, що останнім часом він скаржився на дуже високий тиск.

    Обставини з'ясовуються.

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