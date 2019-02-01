У квартирі на Київщині рятувальники виявили тіло чоловіка



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Рятувальники деблокували двері квартири Фото: ДСНС

Господар квартири певний час не виходив на зв'зок, тож викликали рятувальників

У четвер, 31 січня, у м. Славутич Київської області у квартирі, деблокувавши вхідні двері, рятувальники виявили тіло господаря помешкання. Виклик про допомогу надійшов до оперативно-диспетчерської служби м. Славутич о 17:37.

«До місця виклику було направлено черговий караул 63-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На місці події рятувальниками встановлено, що заблоковані вхідні двері в квартиру в якій знаходиться господар та за попередніми даними вже деякий час не виходить на зв'язок», - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники за допомогою механізованого інструменту провели деблокування дверей квартири в присутності поліції, де було виявлено тіло літнього чоловіка, який є власником квартири.

Як повідомлялося, 30 січня у приватному будинку у смт Рокитне на Київщині сталася пожежа, під час якої загинула пенсіонерка.