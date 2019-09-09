У неділю на водоймах Києва потонули дві людини



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Трагедії сталися на ставку на Теремках і на Трухановому острові

У неділю, 8 вересня, о 07:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про виявлене тіло людини у ставку на вул. Маршала Якубовського у Голосіївському районі столиці.

На місце події негайно було направлено рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що у ставку на відстані 2 м від берега знаходиться тіло жінки. Діставши тіло з води, бійці передали його правоохоронним органам. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві.

Наступний подібний виклик до Служби порятунку «101» надійшов о 10:38 про те, що у річці Дніпро біля острову Труханів, що у Дніпровському районі столиці, знаходиться тіло людини.

До місця події було направлено водолазів аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що на відстані 45 м від берега на глибині 7 м знаходилось тіло чоловіка 1986 р. н.

Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло та передали його працівникам правоохоронних органів.

Наразі причинами трагедій займаються правоохоронні органи.