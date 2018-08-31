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    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі

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    <p>Пам'ятник київським політехнікам, які віддали свої життя за Україну</p> - У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі
    Фото: Укрінформ

    Пам'ятник київським політехнікам, які віддали свої життя за Україну

    Пам'ятник розміщено біля храму Святого Миколи Чудотворця неподалік монумента на честь Героїв Небесної Сотні

    У парку КПІ біля храму Святого Миколи Чудотворця відкрили пам'ятник київським політехнікам, які віддали свої життя за Україну.

    Відкриття пам'ятника - один із головних пунктів програми відзначення 120-ліття Київської політехніки.

    Пам'ятник розміщено біля храму Святого Миколи Чудотворця - небесного покровителя університету неподалік монумента на честь Героїв Небесної Сотні (вул. Янгеля, 5).

    Автор - скульптор, заслужений художник України Анатолій Валієв.

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    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі
    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі
    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі
    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі
    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі
    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі
    У парку КПІ відкрили пам’ятник політехнікам, які загинули на Донбасі

    У церемонії відкриття взяли участь ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський, народний депутат Олександр Данченко, президент Малої академії наук України, заступник голови Наглядової ради КПІ ім. Ігоря Сікорського Станіслав Довгий.

    Джерело: Укрінформ

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