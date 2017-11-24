У роботу столичного громадського транспорту вносяться зміни (схема)

Зміни вносяться на час проведення заходів на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» та проведення ремонтних робіт на дорогах столиці

У зв’язку з проведенням 25 листопада заходів на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», із 12:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 18:00) вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусів маршруту № 38 і автобусів маршруту № 24. Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє



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Автобусний маршрут №24

Зміни вносяться на час проведення заходів на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» та проведення ремонтних робіт на дорогах столиці

У зв’язку з проведенням 25 листопада заходів на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору», із 12:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 18:00) вносяться тимчасові зміни в роботу тролейбусів маршруту № 38 і автобусів маршруту № 24.

Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Отже, тролейбуси маршруту № 38 курсуватимуть так: ст. м «Видубичі» – вул. Кіквідзе – б-р Л. Українки (до вул. Новогоспітальної).

Автобуси № 24 курсуватимуть за маршрутом: Музей історії України в Другій світовій війні – вул. Цитадельна – вул. Московська – вул. Грушевського, далі за діючим маршрутом.

Також повідомляється, що 25 листопада з 6:00 до 18:00 вносяться зміни у роботу тролейбусів маршрутів № 27 і № 30 у зв’язку з проведенням капітального ремонту вул. О. Теліги, а саме: на ділянці від вул. Ольжича до вул. Кирилівської. Про це повідомляють у КП «Київпастранс».

Так, у рух зазначених маршрутів вносяться зміни:

тролейбуси № 27 курсуватимуть за маршрутом: «Залізнична станція «Київ-Волинський» – вул. Ольжича»;

рух тролейбусів маршруту № 30 буде організовано на двох ділянках:

«Вулиця Милославська – залізнична станція «Зеніт».

«Кадетський гай – вул. Ольжича»;

Для забезпечення пасажирських перевезень організовано тимчасовий автобусний маршрут № 27-К «Станція метро «Петрівка» – станція метро «Дорогожичі», який курсуватиме так: просп. Оболонський – просп. С. Бандери – вул. О. Теліги – вул. Мельникова – вул. Оранжерейна – вул. О. Теліги – просп. С. Бандери – просп. Оболонський.

Пасажири автобусів маршруту № 27-К матимуть право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду у тролейбусі.