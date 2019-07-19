У столичному Гідропарку пропав турист із Бельгії (фото)



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Друзі чоловіка просять допомогти в його розшуку

У Києві розшукують 25-річного туриста з Бельгії Олексія Паращева. Останній раз чоловіка бачили в Гідропарку біля закладу «Очеретяний кіт» 17 липня близько 23:30: він покупався, вийшов із води і пропав.

Про це Інформатор дізнався від подруги зниклого.

Знайомі повідомили про зникнення в поліцію.

Відомо, що Олексій перебував у Києві другий день, говорить російською мовою.

Був одягнений: оскільки купався в річці, на ньому була лише білизна.

Прикмети: виглядає на 25 років, блондин, є щетина, зріст близько 180 сантиметрів, комплекція спортивна.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Олексія просять телефонувати за номером «102» або подрузі зниклого за номером (068) 429-60-90 (Тетяна).