У столичному Гідропарку пропав турист із Бельгії (фото)
Друзі чоловіка просять допомогти в його розшуку
У Києві розшукують 25-річного туриста з Бельгії Олексія Паращева. Останній раз чоловіка бачили в Гідропарку біля закладу «Очеретяний кіт» 17 липня близько 23:30: він покупався, вийшов із води і пропав.
Про це Інформатор дізнався від подруги зниклого.
Знайомі повідомили про зникнення в поліцію.
Відомо, що Олексій перебував у Києві другий день, говорить російською мовою.
Був одягнений: оскільки купався в річці, на ньому була лише білизна.
Прикмети: виглядає на 25 років, блондин, є щетина, зріст близько 180 сантиметрів, комплекція спортивна.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Олексія просять телефонувати за номером «102» або подрузі зниклого за номером (068) 429-60-90 (Тетяна).