  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столичному Гідропарку пропав турист із Бельгії (фото)

    • Розсилка
    У столичному Гідропарку пропав турист із Бельгії (фото)

    Друзі чоловіка просять допомогти в його розшуку

    У Києві розшукують 25-річного туриста з Бельгії Олексія Паращева. Останній раз чоловіка бачили в Гідропарку біля закладу «Очеретяний кіт» 17 липня близько 23:30: він покупався, вийшов із води і пропав.

    Про це Інформатор дізнався від подруги зниклого.

    Знайомі повідомили про зникнення в поліцію.

    Відомо, що Олексій перебував у Києві другий день, говорить російською мовою.

    Був одягнений: оскільки купався в річці, на ньому була лише білизна.

    Прикмети: виглядає на 25 років, блондин, є щетина, зріст близько 180 сантиметрів, комплекція спортивна.

    19_21

    При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Олексія просять телефонувати за номером «102» або подрузі зниклого за номером (068) 429-60-90 (Тетяна).

    Читайте також
    Національна поліція України Київ Бельгія туризм Гідропарк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ