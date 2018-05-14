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    У столичному хостелі поліція виявила майже 100 мігрантів зі Шрі-Ланки

    • Сьогодні, 18:26
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    Оперативники відпрацьовують причетність до нелегального бізнесу працівників правоохоронних органів

    У Києві поліція спільно зі столичним ГУ ДМС затримала 98 мігрантів, які перетнули український кордон для подальшого потрапляння до Європи. 32 з них перебували на території України незаконно

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. 

    «Закарпатським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було встановлено, що затримані на кордоні України мігранти зі Шрі-Ланки, які намагалися потрапити до Західної Європи, тривалий час проживали у Києві. В одному з хостелів, поблизу одного зі столичних ринків, залишилося проживати ще майже 70 їхніх співвітчизників», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці провели відпрацювання території біля ринку «Троєщина» і у хостелі неподалік виявил групу мігрантів. 

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    У столичному хостелі поліція виявила майже 100 мігрантів зі Шрі-Ланки
    У столичному хостелі поліція виявила майже 100 мігрантів зі Шрі-Ланки
    У столичному хостелі поліція виявила майже 100 мігрантів зі Шрі-Ланки
    У столичному хостелі поліція виявила майже 100 мігрантів зі Шрі-Ланки
    У столичному хостелі поліція виявила майже 100 мігрантів зі Шрі-Ланки

    У приміщенні, яке знаходиться у автогаражному кооперативі, виявили 98 інозенців. Мігрантів доставили до Деснянського управління поліції для встановлення особистих даних, наявності документів, а також – каналу потрапляння до України та осіб, які їм у цьому сприяли. 

    За результатами перевірки, у 32 осіб не виявили документів, які давали б право на проживання на території України. Це уродженці Азербайджану, Бангладешу, Таджикистану, Узбекистану, Росії. Всі вони потрапили до Києва із РФ незаконно. За перетин кордону кожен з них сплачував від 3 до 5 тисяч доларів США своїм землякам, які все організовували. 

    Наразі вирішується питання щодо притягнення порушників-іноземців до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) та готуються необхідні документи для депортації нелегалів. 

    Оперативники відпрацьовують причетність до нелегального бізнесу працівників правоохоронних органів. 

     

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