У столичному метро зловили «на гарячому» кишенькового крадія



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Зловмисник на платформі викрав у жінки гаманець

Поліція київського метрополітену затримала раніше судимого іноземця за кишенькову крадіжку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Це трапилося на платформі станції метро «Університет».

«Фігурант став поруч із потерпілою та витягнув з кишені її куртки гаманець, в якому були банківські картки і 300 гривень. Отримавши бажане, зловмисник намагався зникнути з місця злочину. Однак його незаконні дії викрили оперативні співробітники управління поліції в метрополітені», - розповіли в поліції.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські встановили, що зловмиснику – 40 років, він є громадянином іншої держави. Затриманий раніше вже був судимий за вчинення аналогічного злочину. Речовий доказ – викрадений гаманець - правоохоронці вилучили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі.